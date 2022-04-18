جيهان قمري تكشف أكثر صفة لا تحبها في نفسها.. "خدتها من أمي"

قالت الفنانة جيهان قمري، إنها أخذت من والدتها صفة "الطيبة الزائدة أو المفرطة"، وهو الأمر الذي لا تحبه جيهان، موضحا أنها أخبرت والدتها أن الطيبة الزائدة فيها تتطبع هي بها مما يجعلها ترغب في كونها مثل والدتها، وهو أمر متعب لها.

وأضافت جيهان قمري خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن العطاء والحب والحنية الزيادة أمر متعب لأي شخص، "متعب نفسيا أنك تدي للناس ومتاخدش، وأنا تعبت أني عايشة الدور دا".

وتابعت أنها تعملت من والدتها الالتزام في العمل، موضحة أن والدتها لا بد أن تذاكر الشخصية جيدة وتختار الملابس بعناية وغيرها من الأمور التي من شأنها أن تؤدي لنجاح العمل.

ولدت جيهان قمري، من أب لبناني وأم مصرية، شاركت في العديد من الأدوار التلفزيونية والسينمائية، ودخلت عالم الفن بعد سماعها نصيحة تلقتها من إحدى منتجات السينما اللبنانية بأن تتجه إلى القاهرة لتبحث عن فرصة تمثيلية وذلك لأنها تملك وجها مريحا على الكاميرا.

كان أول فيلم قدمته كممثلة من إخراج طارق النهري واسمه «الأيام الأخيرة»، شاركت بعدها في مسلسل لبناني سوري هو «اللعب ممنوع»، من الأعمال التلفزيونية التي قدمتها جيهان: «السيرة الهلالية» و«ملح الأرض» و«بنت من شبرا» و«مسائل عائلية جدا» و«صاحب القلب الكبير» و«أحلام في البوابة» و«عندما تثور النساء».

وشاركت جيهان بعدة أفلام مثل:«إحنا أصحاب المطار» و«علمني الحب» و«اثنين على الرصيف» و«واحد كابتشينوا» و«عمارة يعقوبيان».

