فيريرا يحسم موقفه من التعاقد مع الهوني

الفجر الرياضي
الهوني
الهوني
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حسم البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك موقفه من التعاقد مع الليبي حمدو الهوني لاعب فريق الترجي التونسي.

 

وعرضت لجنة الكرة بنادي الزمالك المحترف الليبي حمدو الهوني على فيريرا مدرب الفريق الأول قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع اللاعب.

 

وأبدى فيريرا ترحيب كبير بالتعاقد مع الهوني في فترة الانتقالات الصيفية من أجل تعزيز صفوف الفريق بعدما أشاد المدرب إمكانيات اللاعب الفنية.

 

ويركز الزمالك على التعاقد مع حمدو الهوني ليكون بديلًا للمغربي أشرف بن شرقي والذي يرفض فكرة تمديد عقده مع النادي حتى الآن

 

 

 

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