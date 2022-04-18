73.9 مليار دولار أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين



سجلت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين نموا قويا في الإيرادات والأرباح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة أمس.



وأوضحت اللجنة أن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة نما بواقع 13.7 في المائة على أساس سنوي إلى 472.3 مليار يوان (نحو 73.9 مليار دولار) خلال الربع الأول، وفقا لـوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".



وخلال تلك الفترة بلغت الإيرادات المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة تسعة تريليونات يوان، بزيادة 15.4 في المائة على أساس سنوي، حسب اللجنة.



وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات الشركات المركزية المملوكة للدولة في مجال البحوث والتطوير، فضلا عن إنتاجية تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام أقوى لإنجاز الأهداف السنوية وسط الرياح المعاكسة.



وأظهرت بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات أن صناعة المواد الغذائية سجلت نموا في أرباحها في الشهرين الأولين من 2022.



وبلغ إجمالي أرباح كبرى شركات المواد الغذائية، التي تصل الإيرادات التشغيلية السنوية لكل منها إلى 20 مليون يوان على الأقل "نحو 3.14 مليون دولار"، بلغ 102.07 مليار يوان "16.037 مليار دولار" خلال هذه الفترة، بزيادة 6.9 في المائة على أساس سنوي، حسب الوزارة.



وأظهرت بيانات الوزارة أن القطاع الفرعي للنبيذ والمشروبات وتصنيع الشاي المكرر شهد زيادة في إجمالي الأرباح 32.5 في المائة، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 51.19 مليار يوان.



وخلافا لهذا الاتجاه، شهد قطاع تجهيز الأغذية الزراعية والجانبية وقطاع تصنيع الأغذية انخفاضا في أرباحهما 29.4 في المائة و12.3 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، وفقا للوزارة.



وفي سياق متصل، أظهرت نتائج بيانات أصدرها الاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، تباطؤ قطاع الخدمات اللوجستية السريعة في الصين خلال الشهر الماضي.



وأشارت البيانات إلى أن مؤشر تتبع الخدمات اللوجستية السريعة في شهر مارس الماضي سجل 98.3 في المائة، بانخفاض 2.1 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الأسبق.

وأرجع الاتحاد التباطؤ المسجل إلى تقلص حجم الطلب في السوق، وارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة المذكورة، إلى جانب عدم استقرار النقل والتوظيف بسبب ظروف وباء كوفيد - 19.

وبشكل تفصيلي، انخفض المؤشر الفرعي للخدمات اللوجستية السريعة للأعمال بـ1.3 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الأسبق، بينما تراجعت الخدمات اللوجستية السريعة عبر الحدود بـ1.2 نقطة مئوية.

وأظهرت البيانات تراجعا بسيطا لنشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال شهر مارس الماضي، حيث سجل المؤشر الفرعي لتتبع الخدمات اللوجستية السريعة للتصنيع 96.5 في المائة، بانخفاض 5.4 نقطة مئوية، مقارنة بالشهر الأسبق.

