نهلة سلامة مطلوبة على جوجل بعد ظهورها مع راغدة شلهوب

تصدرت الفنانة نهلة سلامة اليوم الاثنين الموافق الـ18 من أبريل 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ظهورها في إحدى البرامج التلفزيونية الرمضانية.

نهلة سلامة

وحلت نهلة سلامة ضيفة على برنامج "سابع سما"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، عبر قناة "النهار"، حيث كشفت العديد من المواقف الحياتية الصعبة التي عاشتها.

نهلة سلامة تكشف تفاصيل مثيرة

وتناولت نهلة سلامة خلال حضورها المواقف المؤلمة في حياتها وحالتها العاطفية، متطرقة على اعتزال المطرب أدهم النابلسي، وطلاق حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، وبعض الموضوعات الأخرى.

تفاصيل ترويها نهلة سلامة

وأوضحت نهلة سلامة بعض التفاصيل الشخصية في حياتها منها حبها لوالدتها أكثر من والدها حي انفصلا عندما كانت صغيرة في العمر لتعيش مكع والدتها منذ سنتها الأولى وهو سبب تعلقها بأمها.

حياة نهلة سلامة الشخصية

وتناولت نهلة سلامة زواج والدتها بعد طلاقها من والدها مؤكدة أن زوج والدتها كان محترم ولديه طيبة جعلته تحمل مسؤوليتها مضيفة أنه كان يمدها بالاهتمام والحب.

والد نهلة سلامة

ولفتت نهلة سلامة إلى وقوف والدها جوارها لفترات طويلة مضيفةً: "كان بيحب يعيش حياته ومعندوش وقت يدي اهتمام ليا ورغم أنه كتير زعلني وخد ورثي لكن بحبه لأن ده غصب عنه وأكيد بيحبني لأني كده كده بنته".

نهلة سلامة ووفاة جالا فهمي

وأشارت نهلة سلامة إلى تأثرها بوفاة صديقتها جالا فهمي حيث تذكرت ما مرت به في حياتها، متابعةً: "كل اللي انا كتبته وقتها عبارة عن حياتي، لاقيت نفسي عايزة أقول كده وقتها.. وفيه واحد بعتلي أغنية حلوة أوي، والمواقف اللي داست عليا أوي هي اختياراتي العاطفية في أول حياتي اللي كانت كلها غلط".

الحب في حياة نهلة سلامة

وعن الحب أكدت نهلة سلامة أنها لن تستطيع العيش دون الحب لافتة إلى أنها تمر بحالة حب حاليا وأن الحب الحقيقي هو الحب الأخير، مضيفةً: "الست لما بتتجوز بيكون عن حب، وعمرها ما هتبطل تحبه علشان كده أنا مقدرش أتحمل حد حاسة أنه مبيحبنيش سواء زوج أو أخت أو صديقة".

نهلة سلامة ممثلة إغراء

وعن تصنيفها كممثلة إغراء قالت نهلة سلامة إنها قدمت الإغراء بصوتها وعينها فقط ولم تستخدم الجسد أو ملابس الإغراء، مشيرة إلى أن كل الفنانات قمن بأدوار إغراء.

رسالة نهلة سلامة إلى أدهم نابلسي

ووجهت نهلة سلامة رسالة إلى المطرب المعتزل أدهم نابلسي قائلةً: "اعتزل مع نفسك.. يعني أنا لو اعتزلت هعتزل لوحدي، مش هقعد أقول أنا اعتزلت أو اتحجبت أو أقعد أقول الفن ده حرام.. ومش هشوه في المكان اللي كنت بشتغل فيه ولا هشوه في زمايلي الفنانين".