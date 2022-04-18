تداول 52.5 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر



شهدت حركة تداول البضائع بمواني الهيئة العامة لمواني البحر الاحمر نشاطا ملحوظا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تم تداول52570 طن بضائع عامة ومتنوعة 318 شاحنة

شهدت مواني البحر الاحمر اليوم نشاطا ملحوظًا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية حيث تم تداول 52570 طن بضائع عامة متنوعة و318 شاحنة و12 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن

واعلنت الهيئة بموانيها وصول 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 5 سفن بضائع عامة ومتنوعة، واجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 11 سفن، ومن المنتظر دخول 1 سفينة جديدة اليوم.

وبلغت حركة الصادرات تداول 52062 طن بضائع عامة ومتنوعة و248 شاحنة و11 سيارة، كما بلغت حركة الواردات تداول 508 طن بضائع عامة ومتنوعة و70 شاحنة و1 ملاكي.

وفي هذا الصدد غادر ميناء سفاجا السفينة INC FORTUNE الرافعة علم سنغافورة بحمولة 46000 طن فوسفات تصدير إلى الهند والسفينة بوسيدن اكسبريس بعدد 107 شاحنة بحمولة 2697 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 ملاكي وتم ايضا مغادرة السفينة الحرية بعدد 74 شاحنة بحمولة 1806 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنة فارغة.

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان حيث تم استقبال 27 شاحنة بحمولة 508 طن بضائع عامة و43 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 67 شاحنة بحمولة 1559 طن بضائع عامة.

وفي هذا السياق سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 528 راكب بموانيها.