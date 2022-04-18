تعرف على أسعار تذاكر الحدائق بمصر في شم النسيم 2022

تزداد الاحتفالات والخروجات في شم النسيم، وتحرص الأسر المصرية على التجمعات وتقضية الأوقات وتناول الطعام سويا، ومنهم من يفضلون الخروج للتنزه في الحدائق وسط الزروع والأشجار، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لذا يهتمون ويبحثون بشكل كبير خلال الساعات الماضية عن أسعار تذاكر الحدائق في مصر في شم النسيم 2022.

وفي السطور التالية، سنستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني، أبرز أسعار تذاكر الحدائق في مصر في شم النسيم 2022 وفق المواقع الرسمية للحدائق عبر موقع التواصل الاجتماعي.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان

وفي إطار بحث الناس عن أسعار تذاكر الحدائق في مصر في شم النسيم 2022، تعد حديقة الحيوان المكان المفضل للأطفال والكبار خاصة الذين يحبون رؤية الحيوانات ومشاهدة العروض المختلفة بداخلها.

وتفتح حديقة الحيوان أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2.30عصرا خلال شهر رمضان المبارك.

سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، عدا الثلاثاء إجازة، ويمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق.

أسعار تذاكر حديقة الأزهر

حديقه الأزهر، من أكبر وأضخم الحدائق الموجودة في العالم إذ أنها تشغل مساحة‏ 80‏ فدانا بشارع صلاح سالم، ويوجد العديد من العروض بالحديقة، كما يوجد ملاهي وألعاب للاطفال بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات تكون مناسبة في شم النسيم، وتبلغ سعر التذكرة 20 جنيها.

سعر تذكرة الحديقة الدولية

كما توجد العديد من العروض والحفلات التي تقام بالحديقة الدولية في مدينة نصر كما يوجد بها حديقة حيوان صغيرة، لذا فإنها تعد مكانا محببا للكثيرين صغارا وكبارا.

وتبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة الدولية نحو 10 جنيه، ودخول حديقة الحيوان التي تتواجد بها 15 جنيها، وتمتد مواعيد العمل من 10 صباحا إلى 10 مساء.

سعر تذكرة حديقة الميريلاند

وتوجد عروض الدولفين في حديقة الميريلاند في مصر الجديدة، بالإضافة إلى عروض كلاب البحر، ويوجد بها بحيرات بها مراكب صغيرة، بالإضافة إلى مطاعم وكافيهات تقدم الأكلات المختلفة.

سعر تذكرة حديقة الميريلاند من الأحد إلى الخميس 20 جنيها، فيما تبلغ سعر التذكرة يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية نحو 30 جنيها.

أسعار تذاكر حديقة الأسرة

تحيي العديد من الحفلات والعروض والألعاب في حديقة الأسرة، التي تبدأ مواعيد العمل بها من الساعة التاسعة صباحا إلى العاشرة مساء، وتبلغ سعر التذكرة من الأحد إلى الخميس 60 جنيها، والجمعة والسبت 70 جنيها شاملة: الدخول- بانوراما الأسلحة- حديقة الحيوان والسفاري- ثلاث مناطق العاب ثابتة.