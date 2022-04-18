تداول 19 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الاثنين، أنه تم تداول 19 سفينة للحاويات، والبضائع العامة بالميناء، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر المركز الإعلامي للهيئة -في بيان اليوم الاثنين - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 23 ألفا و228 طنا، شملت 12 ألفا و952 طن فوسفات و2950 طن رمل و300 طن مولاس و473 طن نترات أمونيا وألف طن علف بنجر و1543 طن أسمنت معبأ و2550 طن فول صويا و1460 طن يوريا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39 ألفا و339 طنا، شملت 8050 طن حديد و1116 طن زيت طعام و7330 طن خردة و124 طن خشب زان و13 ألفا و500 طن فول صويا و9219 طن قمح.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات شملت 430 حاوية مكافئة وحاويات الوارد 270 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2364 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90 ألفا و512 طنا ورصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 258 ألفا و209 أطنان. وغادر الميناء قطار بعد أن قام بتحميل 20 حاوية 40 قدم متجه إلى مدينة السادس من أكتوبر، بينما شملت حركة الشاحنات دخول وخروج 4066 شاحنة.