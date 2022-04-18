المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات برنامج التثقيف المالي بأسوان

إستكمل فرع المجلس القومى للمرأة تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو، بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولا سيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان بأن برنامج التثقيف المالى، استهدف تدريب 100 سيدة وتوعيتهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة والصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الموضوعات المتخصصة ومنها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات، بجانب التعرف على أساليب الإدخار المختلفة وإختيار الأنسب منها، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى استمرار تنظيم فعاليات برنامج " جلسات الدوار " وذلك بقرية منيحة بكوم أمبو بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

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