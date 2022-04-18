المجلس القومي للمرأة ينظم فعاليات برنامج التثقيف المالي بأسوان

محافظات
فعاليات التثقيف المالي
فعاليات التثقيف المالي بأسوان
Advertisements

إستكمل فرع  المجلس القومى للمرأة تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وذلك بقريتى العتمور قبلى وسبعة قبلى بمركز كوم أمبو،  بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التمكين الإقتصادى والإجتماعى للمرأة والأسرة بمختلف القرى والنجوع ولا سيما فى قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأسوان بأن برنامج التثقيف المالى، استهدف تدريب 100 سيدة وتوعيتهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن تدريس الدليل التدريبى " التعامل الرشيد مع أموالى " وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة والصادرة عن منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى التركيز على عدد من الموضوعات المتخصصة ومنها تحديد  الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الإحتياجات والرغبات، بجانب التعرف على أساليب الإدخار المختلفة وإختيار الأنسب منها، علاوة على كيفية إستخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين 

 كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى استمرار تنظيم فعاليات برنامج " جلسات الدوار " وذلك بقرية منيحة بكوم أمبو بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

IMG-20220418-WA0015
IMG-20220418-WA0015
IMG-20220418-WA0016
IMG-20220418-WA0016
IMG-20220418-WA0017
IMG-20220418-WA0017
IMG-20220418-WA0018
IMG-20220418-WA0018
IMG-20220418-WA0019
IMG-20220418-WA0019
فعاليات التثقيف المالي بأسوان المجلس القومي للمرأة محافظة أسوان

مواد متعلقة

اتحاد الإذاعات الإسلامية يدين الإساءة إلى القرآن الكريم
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

أمير توفيق يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة توقيع بن شرقي للأهلي

عاجل.. الحكم على حنين حسام بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

سقوط أمطار.. بيان هام للأرصاد عن طقس الأيام المقبلة

عاجل.. فرمان عماد النحاس يقرب الأتحاد السكندري من ضم قناص الأهلي

مش هكمل وهمشي.. حبيس دكة الأهلي يطلب الرحيل بسبب قلة المشاركة

عاجل.. بشرى سارة للرجاء المغربي قبل موقعة الإياب أمام الأهلي

قرار عاجل من مترو بشأن عيد الفطر