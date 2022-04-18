تباين أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية

سجلت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية ارتفاعا وانخفاضا بنسب متفاوتة في الأسبوع الثاني من شهر نيسان الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول، حسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

ووفقا للبيانات التي أعلنت اليوم الاثنين، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1020.1 دولار للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول والذي بلغ 1019.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.1 بالمئة، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرًا بلغ 1049.7 دولار للطن مقابل 1053.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول وبنسبة انخفاض بلغت 0.4 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 1032.1 دولار للطن إلى 1053.4 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 2.1 بالمئة، وانخفض سعر الكاز من 1105.1 دولار للطن إلى 1099.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.5 بالمئة، وانخفض سعر زيت الوقود من 655.5 دولار للطن إلى 650.5 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 0.8 بالمئة. في حين ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان إلى 955 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار الماضي والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5 بالمئة.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي سعرًا بلغ 104.3 دولار للبرميل مقابل 104.5 دولار المسجل في الأسبوع الأول.