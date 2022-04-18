مذكرة تفاهم للتشبيك بين مجتمع الأعمال الاردني ونظيره الاذربيجاني

وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، مساء أمس الاحد، مذكرة تفاهم مع وكالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أذربيجان، لتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والتشبيك بين مجتمعي الأعمال بالقطاعات ذات الاهتمام المشترك.



وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها نائب رئيس الجمعية محمد البلبيسي، ورئيس وكالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اذربيجان اورخان اوغلو مامادوف، إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات وبخاصة الصغيرة والمتوسطة، وتبادل المعلومات والمنشورات من بيانات تجارية وفرص استثمارية.

وتهدف ايضا إلى التعاون في مجال تنظيم ندوات ومعارض تجارية وأنشطة ترويجية أخرى لتعزيز المبادلات والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وتنظيم زيارات البعثات الاقتصادية والوفود التجارية.

وبحسب بيان الجمعية الصادر اليوم الاثنين، فان مذكرة التفاهم ستسهم بعقد اتفاقيات مشتركة للتعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال من البلدين واتاحة المجال للقاء المستثمرين والتشبيك فيما بينهم قطاعيًا لتحقيق المنافع المشتركة وبما يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني.

واشار البلبيسي إلى ان المذكرة خطوة مهمة نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع اذربيجان لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات الأذربيجانية.

واوضح ان مذكرة التفاهم ستوفر فرصا حقيقية للتشبيك بين مجتمعي الأعمال وتنويع وزيادة فرص التبادل التجاري خاصة في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أهمية اقتصادية كبيرة في توليد الوظائف.

واضاف ان الجمعية تسعى لوضع خطة عمل مشتركة تستهدف تفعيل بنود المذكرة وعقد اللقاءات المستمرة بين الجانبين لتحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وإتاحة الفرصة أمام مجتمع الاعمال في البلدين لإقامة شراكات تجارية.