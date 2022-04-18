أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-42022 في مصر

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ18 من أبريل 2022، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع في سوق الذهب بشكل غير مسبوق.

 

أسعار الذهب

 

ووصلت أسعار الذهب إلى إلى مستوى غير متوقع  بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على كل أسواق العالم، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه.

 

متوسط أسعار الذهب

 

بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 نحو 1020 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه الأسبوع الماضي.

 

أسعار الذهب اليوم

 

وتقدم بوابة الفجر لقرائها خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم الاثنين خاصة الذهب عيار 21 وسعر الأكثر انتشارا في مصر حرصا منها على تلبية خدمات المتابعين والقراء.

 

أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين

 

بلغت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر اليوم الاثنين 1024 جنيه للجرام دون مصنعية.

 

أسعار الذهب عيار 24

 

وارتفع أسعار الذهب عيار 24 اليوم الاثنين إلى 1166 جنيها

 

أسعار الذهب عيار 22 

 

وسجلت أسعار الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 1069 جنيها

 

أسعار الذهب عيار 18

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الاثنين 874 جنيها

 

سعر أونصة الذهب عيار 24 والجنيه الذهب

 

وسجلت أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 نحو 36254 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8160 جنيه

 

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