أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-42022 في مصر
سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق الـ18 من أبريل 2022، ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالأيام الماضية، لجميع الأعيرة، بعد ارتفاع في سوق الذهب بشكل غير مسبوق.
أسعار الذهب
ووصلت أسعار الذهب إلى إلى مستوى غير متوقع بعد اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على كل أسواق العالم، حيث تجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه.
متوسط أسعار الذهب
بلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 نحو 1020 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الألف جنيه الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب اليوم
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أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين
بلغت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر اليوم الاثنين 1024 جنيه للجرام دون مصنعية.
أسعار الذهب عيار 24
وارتفع أسعار الذهب عيار 24 اليوم الاثنين إلى 1166 جنيها
أسعار الذهب عيار 22
وسجلت أسعار الذهب عيار 22 اليوم الاثنين 1069 جنيها
أسعار الذهب عيار 18
وبلغت أسعار الذهب عيار 18 خلال تعاملات اليوم الاثنين 874 جنيها
سعر أونصة الذهب عيار 24 والجنيه الذهب
وسجلت أوقية الذهب اليوم الاثنين عيار 24 نحو 36254 جنيها، فيما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 8160 جنيه