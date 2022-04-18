نصائح هامة للراغبين في شراء الذهب خلال موسم عيد الفطر المبارك 2022

شهدت الأسواق ومحلات الصاغة خلال الفترة الماضية، تذبذبا كبيرا في أسعار الذهب، ومن المتوقع أن يزداد الإقبال على الشراء في موسم عيد الفطر مع كثرة الخطوبات وحفلات الزفاف، رغم ارتفاع أسعار المعدن النفيس.

وقبل شراء الذهب، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي توفر في نفقاتك وما يمكن أن تدفع للصائغ خلال موسم عيد الفطر 2022، وفقا لتصريحات خاصة من نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

نصائح عند شراء الذهب

قبل الذهاب إلى الشراء عليك اختيار جواهرجي تثق به وبمبيعاته وسمعته جيدة في السوق حتى لا يكون الذهب مغشوشا، كما يجب عليك الابتعاد عن شراء المشغولات ذات الأوزان الضخمة، حتى لا تدفع أموالا كثيرة، وفق نادي نجيب.

ونصح نجيب بمتابعة بورصة الذهب في اليوم الذي تقرر فيه الشراء حتى تكون مطلعا على سعر الأعيرة المختلفة وسعر جرام الذهب عيار 21 الذي يقبل على شراءه الكثيرين.

وقال سكرتير شعبة الذهب إنه عند الشراء يجب اختيار المشغولات الذهبية التي لا تكون مصنعيتها كثيرة، لتجنب ارتفاع الأسعار، وبعد اختيار الشبكة التي يستحسن أن تكون من المعروض في «الفترينات» الخاصة بالمحل، عليك متابعة الميزان مع الصائغ حتى لا تتعرض للخداع وتكون متأكدا من الأوزان جيدا والتأكّد من استلام فاتورة مختومة.

هل تنخفض أسعار الذهب الفترة المقبلة؟

ومن جانبه توقع هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات سابقة، عدم انخفاض أسعار الذهب الفترة المقبلة بل ستستمر في الارتفاع خاصة مع قدوم عيد الفطر وكثرة حفلات الزفاف.

ونصح رئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية، من يريد الاستثمار وتحقيق المكسب وحفظ أمواله بشراء الذهب لأنه يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار في كل الأوقات مقارنة بالعملات وغيرها.