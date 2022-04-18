موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 ومواقيت الصلاة وضوابطها

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، احتفل المسلمون في كل أنحاء العالم في الأيام الماضية بحلول شهر رمضان المبارك، في أجواء إيمانية يترقبها الجميع.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

ويتساءل الكثيرون عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وتوقيت صلاة العيد إضافة إلى الضوابط المحددة لتأدية تلك السنة المؤكدة.

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك

من جانبه كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك 1443 هجرية الموافق 2022 ميلادية الذي ينتظره المسلمون.

صلاة عيد الفطر

وأوضح المعهد أن عيد الفطر يكون في أول شوال 1443 هجرية، الاثنين الموافق 2 أبريل الجاري لافتا أن صلاة عيد الفطر تكون في تمام الـ5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

وبدوره أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيدي العمال والفطر.

ضوابط صلاة العيد الفطر المبارك

وكشفت وزارة الأوقاف، عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، مؤكدة أنه لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

وترصد بوابة الفجر ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك في السطور التالية:

1. ارتداء الكمامة والالتزام بإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بـ30 دقيقة على الأكثر، بدلا من 10 دقايق، وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

3. خطبة عيد الفطر 10 دقائق وموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. فتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو القيام.