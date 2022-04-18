موعد السحور وأذان الفجر في اليوم الثامن عشر من رمضان

ننشر لكم في السطور التالية موعد السحور وآذان الفجر في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان 2022، وذلك في محافظة القاهرة وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.



موعد السحور وآذان الفجر في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

حددت الإمساكية وقت السحور 1:32، وموعد الإمساك 3:32، وصلاة الفجر 3:52، في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان.

عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

من المفترض أن يصل عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لعام 2022 إلى 14 ساعة و52 دقيقة.

دعاء اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

يمكن للمسلمين ترديد الأدعية المستحب قولها في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان على موعد الإفطار، والأدعية من أفضل الطرق للتقرب إلى الله عز وجل في الشهر الكريم، ومن الأدعية المستجابه ما يلي:

اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.



اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.



اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ.

اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفرحنا يارب.