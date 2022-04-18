عمومية "أبناء مصر" تجدد الثقة في مدحت بركات رئيسًا للحزب

جددت الجمعية العمومية لحزب أبناء مصر الثقة في المهندس مدحت بركات رئيسًا للحزب، وذلك لما حققه من إنجازات خلال فترة رئاسته الأولى، تُوجت بثقة ٤٥٪؜ من أصوات الناخبين بمحافظات شرق الدلتا بقائمة أبناء مصر في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر العام للحزب الذي عقد مساء اليوم في أجواء رمضانية احتفالية بحضور د. محمد والي أمين عام الحزب وأعضاء الهيئة العليا وأعضاء الأمانة العامة وهيئات مكاتب المحافظات.

ووجه رئيس الحزب أعضاء الأمانة العامة وأمانات المحافظات إلى الاطلاع بدورهم في التوعية السياسية والتثقيف، والإلتحام مع قضايا المواطن وهمومه، ودعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة لضمان وصول التنمية لكل قرى ونجوع مصر.

ونيابة عن شباب حزب أبناء مصر وقياداته بعث المهندس مدحت بركات برسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قال فيها: "يطيب لي ولشباب وقيادات حزب أبناء مصر، أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التقدير والعرفان، بما تحقق على أرض مصر الغالية، من إنجازات في مختلف القطاعات، التي يشهد لها القاصي والداني.

وأضاف، يطيب لنا أن نهنئ سيادتكم، وشعب مصر العظيم، وقواتنا المسلحة الباسلة، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، ذكرى معركة الكرامة والنصر، فتحيةً لروح أبطال أكتوبر، وتحيةً لروح شهداء القوات المسلحة، والشرطة المصرية الباسلة، الذين واصلوا المسيرة، وظلوا على العهد، فجادوا بدمائهم الشريفة فداءً للوطن.

وتابع رئيس حزب أبناء مصر خلاله رسالته: نعيش اليوم صدق ما وعدتم من استقرار وأمن وأمان، في ظل الجمهورية الجديدة التي أعادت لمصر هيبتها، وللمواطن كرامته في الداخل والخارج، منذ اندلاع ثورة الثلاثين من يونيو 2013، ضربتم لنا أروع الأمثال في التضحية والفداء.

وأكد مدحت بركات أن ما تشهده مصر من طفرة تنموية حقيقية على كافة الأصعدة، في الإسكان والتعليم والصحة والزراعة والري، وما يتحقق على الأرض من مشروعات قومية عملاقة، وإنشاء المدن الذكية، والبنية التحتية والطرق، يبشر بنهضة اقتصادية عملاقة، في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسيتم دعائمها، على أسس من الجد والعمل ومكافحة الفساد.

و تابع في رسالته؛ إن ما نعيشه اليوم من إنصاف للفئات الفقيرة والمهمشة، وانحياز لهذه الفئات الأولى بالرعاية، من خلال "تكافل وكرامة"، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إنما يؤكد صدق المقصد ونبل الغاية.

وشدد بركات أن توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتمكين الشباب في كافة مواقع العمل وأجهزة الدولة، لخير شاهد على تحرير لإرادة الشعب المصري العظيم، من قوى الظلام التي اختطفت مقدراته وتآمرت على مصالحه فرد الله كيدهم وانقلبوا خاسرين.

واختتم رئيس حزب أبناء مصر موجها رسالته لرئيس الجمهورية؛ نجدد العهد أن نظل جميعا جنود مخلصون لهذا الوطن، حريصون على رفعته، خلف قيادتنا الحكيمة».