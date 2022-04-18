"ملابس شتوية أم صيفية".. الأرصاد تحسم الجدل بشأن التغيرات الجوية

هناك العديد من المواطنين قرروا ارتداء الملابس الصيفية، ولكنهم في حيرة بشأن أطفالهم ويتسائلون عن موعد ارتداء الملابس الصيفية والاستغناء عن الجاكت ليلا، وهناك البعض مازال يرتدي الملابس الشتوية نظرا للتغيرات المناخية التي مازالت مستمرة والتقلبات الحادة والسريعة في حالة الطقس، وبدأت الأرصاد الجوية في حسم الجدل حول التغيرات الجوية، كما كشفت عن حالة الطقس في بيان تفصيلي.

وتستعرض بوبة “الفجر” الإلكترونية كافة التفاصيل المتعلقة حول ارتداء الملابس الصيفية أم الشتوية ومعلومات عن حالة الطقس اليوم الاثنين:

نصحت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الجاكت ليلا واصحطابه معهم أثناء الخروج من المنزل، وعدم المبالغة في تخفيف الملابس، نظرا لأن الأجواء تعود باردة ليلا.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من اليوم ويستمر لنهاية هذا الأسبوع.



وبداية من غد الثلاثاء، تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويستمر حتى نهاية الأسبوع وتسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ 25 درجة والصغرى 14 درجة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم.

تحسن في الأحوال الجوية.

انخفاض في درجات الحرارة.

يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

معتدل على السواحل الشمالية.

شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على بعض المناطق.

فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.