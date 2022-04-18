"أوفيد" يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ملاوي

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد"، اتفاقية قرض بقيمة 15 مليون دولار مع حكومة ملاوي لتعزيز إمدادات المياه وتوسيع أنظمة الصرف الصحي، وقدّم منحة بقيمة 350 ألف دولار لتمويل دراسة جدوى لإنشاء مطار جديد في مدينة "مازوزو".

و رحّب الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام أوفيد - في بيان صادر عن مقر الصندوق بالعاصمة النمساوية فيينا - بتوقيع الاتفاقية مع ملاوي والمساهمة في مشاريع التنمية المستدامة، وقال إن التمويل يدعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي، مؤكدا أن إمدادات المياه النظيفة ضرورية لمعيشة المجتمع والتقدم الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضح البيان أن المشروع الجديد يساهم في تحسين الظروف الصحية والمعيشية لنحو 100 ألف شخص يعيشون في منطقة "دوا" بوسط ملاوي، التي تفتقر إلى البنية التحتية المحدثة لمعالجة المياه النظيفة، وسوء حالة مرافق الصرف الصحي، التي تتسبب في ارتفاع معدل الإصابة نتيجة لانتقال الأمراض بالمياه.

ويوفر قرض أوفيد الموارد المالية اللازمة لبناء محطة جديدة تعالج المياه بطاقة إنتاجية تبلغ 300ر14 متر مكعب يوميًا، وإنشاء محطة ضخ وخط أنابيب بطول 51 كيلومترا لتوزيع المياه، وإعادة تأهيل نظام الصرف الصحي في مستشفى منطقة "دوا" وتركيب مرافق الصرف الصحي في مخيم "دزالكا".