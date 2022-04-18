ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 18 أبريل لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.

وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2018.

ومن المتوقع أن تسجل الصين تدهورا حادا في النشاط الاقتصادي في مارس مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.80 دولار للأونصة كما ارتفع سعر البلاتين 0.8% إلى 997.50 دولار، وصعد سعر البلاديوم 1.1% إلى 2393.67 دولار.
 

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

فاجعة كبرى.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد أبنائه

خبر سار للأهلي وموسيماني قبل موقعة الإياب ضد الرجاء المغربي

الأهلي يشكو الغندور بسبب إثارة الفتنة بين الجماهير المصرية والمغربية

أمير توفيق يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة توقيع بن شرقي للأهلي

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

الأهلي يرسل خطابا للكاف بشأن مباراته ضد الرجاء المغربي

تحقيقات النيابة العامة تنتهي لانتفاء الشبهة الجنائية في وفاة أيمن هدهود

تعرف على كافة تفاصيل أزمة المصري البورسعيدي بعد مباراته أمام نهضة بركان