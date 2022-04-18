ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف بشأن الإمدادات مع تفاقم الأزمة الأوكرانية

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا الاثنين 18 أبريل مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي بسبب تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا، الدولة المصدرة للنفط الخام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولارًا أو 1.0% إلى 112.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 30 مارس عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام تكساس الأميركي بنحو دولار واحد أو 0.9% إلى 107.95 دولارًا للبرميل.

وارتفع كل من الخامين قبل عطلة عيد القيامة أكثر من 2.5% يوم الخميس بسبب أنباء عن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على واردات النفط الروسية.

وقالت حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن الهيئة التنفيذية للاتحاد تعمل على صياغة مقترحات لحظر النفط الخام الروسي ولكن دبلوماسيين قالوا إن ألمانيا لا تدعم بفعالية فرض حظر فوري.

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