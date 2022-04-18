عوائد سندات الخزانة الأميركية تسجل أعلى مستوياتها في 3 سنوات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 3 سنوات الأثنين 18 أبريل، بينما يتأهب المستثمرون للتكيف مع زيادات كبيرة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بينما يحاول وقف تضخم يتزايد بأسرع وتيرة في 40 عامًا.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 1.2% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة شهرية منذ سبتمبر أيلول 2005.

وعلى مدار الـ 12 شهرًا حتى نهاية مارس، قفز المؤشر 8.5% وهي أكبر زيادة على أساس سنوي منذ ديسمبر 1981.

ومن المتوقع الآن أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعيه في مايو ويونيو على الأقل.

ويتوقع متعاملون أن يصل سعر الفائدة القياسي إلى 1.28% في يونيو وإلى 2.67% في فبراير القادم، من 0.33% الآن.

ووصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 2.884% الأثنين 18 أبريل، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2018.

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