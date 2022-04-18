مجموعة طلعت مصطفى أفضل مطور عقاري في 2021

الاقتصاد
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى
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فازت مجموعة طلعت مصطفى القابضة بجائزة أفضل مطور عقاري في 2021 في استفتاء موقع جريدة الفجر لأفضل شركات التطوير العقاري خلال عام 2021 والذي كان قد نظمه الموقع عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به وشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وتتربع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على قمة شركات التطوير العقاري في مصر وواحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وحظيت المجموعة بمكانتها المرموقة التي تحتلها الأن عبر سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي حققتها الشركة على مدى خمسة عقود، لتحتل المرتبة العاشرة في الشرق الأوسط والأولى في مصر وفقا للتقرير الذي تصدره مجلة "فوربس العالمية" خلال العام الماضي، الذي يضم أكبر الشركات العاملة في أسواق المال وأكثرها ربحية وقيمة سوقية.

 

وعلى مدى خمسين عاما نفذت مجموعة طلعت مصطفى العقارية عددًا من أهم المشروعات العقارية والسياحية في مصر والمنطقة العربية، وعلى رأسها مدينتي "الرحاب ومدينتي" اللتين تم إطلاق العمل فيهما بشرق القاهرة قبل نحو عقدين لترسخ من خلالهما المجموعة لمفهوم جديد للمجتمعات العمرانية الحديثة والمتكاملة، ولتلحق بهما مدينة "نور" أول مدينة ذكية خضراء تراعي كامل معايير التنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة في البناء والعمارة.

 

 كما كان للمجموعة السبق في استقدام اهم العلامات التجارية في مجال الفندقة والسياحة إلي السوق المصري بعد الاتفاق مع علامة "فورسيزونز" المرموقة وبعدها " كمبنيسكي" لتضيف ايضا مفهوما جديدا للخدمات الفندقية الراقية.

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