وول ستريت تنخفض مع استمرار ارتفاع عوائد السندات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الأثنين 18 أبريل، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بفعل توقعات بتشديد السياسة النقدية، بينما اختتم بنك أوف أمريكا نتائج بنوك وول ستريت بأرباح فصلية أفضل من المتوقع.


وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 39.74 نقطة بما يعادل 0.12% إلى 34411.49 نقطة.


وافتتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضًا 6.96 نقطة أو 0.16% إلى 4385.63 نقطة، كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 31.69 نقطة أو 0.24% إلى 13319.39 نقطة.
 

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