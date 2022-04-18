الإمارات: تزويد المحطة الأولى في براكة بحزم جديدة من الوقود النووي

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أعلنت الهيئة الاتحادية الإماراتية للرقابة النووية في بيان صحفي اليوم أن شركة نواة للطاقة بدأت المرحلة الاعتيادية لتزويد الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية بوقود نووي جديد والقيام بأعمال صيانة دورية لها. وسوف تشمل هذه المرحلة إضافة حزم جديدة من الوقود النووي وإجراء مجموعة من أعمال الصيانة والاختبارات للمعدات المستخدمة في توليد الكهرباء والأنظمة المتعلقة بالأمان وغيرها.

وتقوم الهيئة حاليًا بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الرقابية والتي تشمل برامج المراجعات والتفتيش في مرحلة التزود بالوقود النووي والصيانة في الوحدة الأولى لضمان تنفيذ هذه الأنشطة وفقًا لمتطلبات اللوائح في الهيئة. وفي أعقاب الانتهاء من مرحلة التزود بالوقود، سوف تتم إعادة الوحدة الأولى للتشغيل بعد حصول شركة نواة على الموافقة من الهيئة.

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