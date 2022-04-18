أحمد كريمة: صدقة الفطر مفروضة على هذه الفئة

توك شو
الدكتور أحمد كريمة
الدكتور أحمد كريمة
Advertisements

 

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن  صدقة الفطر هي زكاة عن الأبدان وهي مفروضة على الصغير والكبير وعن الصحيح والمريض والحائص وغير الحائص، فكل المجتمع مخاطب بصدقة الفطر.

 

 وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، أن الأفضل هو إخراج صدقة الفكر كقيمة وهذا واضح في قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ".

 

 ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الرسول أمر بإخراج زكاة الفطر صاع من تمر أو نصف صاع من قمح، وهذا لا ينفي  جواز اعتماد القيمة.

أحمد كريمة صدقة الفطر جامعة الأزهر الشريف

مواد متعلقة

الخطيب يطالب بالتصدي لإثارة الفتنة بين الجماهير العربية
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. الفنانة زيزي عادل تعلن اعتزالها الغناء.. تعرف على التفاصيل

أول تعليق من تشافي بعد خسارة برشلونة أمام قادش

فاجعة كبرى.. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة أحد أبنائه

خبر سار للأهلي وموسيماني قبل موقعة الإياب ضد الرجاء المغربي

عمرو أديب يفجر مفاجأة عن زيارة خيرت الشاطر إلى الإمارات

أمير توفيق يكشف لـ "الفجر الرياضي" حقيقة توقيع بن شرقي للأهلي

عاجل،، إيقاف 1000 شركة عن تصدير منتجاتها لمصر إبرازها  ال جي والمراعي ويونيليفر

بيريز يكشف حقيقة رحيل أنشيلوتي.. ويحدد صفقات الميرنجي في الصيف