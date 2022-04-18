أحمد كريمة: صدقة الفطر مفروضة على هذه الفئة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن صدقة الفطر هي زكاة عن الأبدان وهي مفروضة على الصغير والكبير وعن الصحيح والمريض والحائص وغير الحائص، فكل المجتمع مخاطب بصدقة الفطر.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، أن الأفضل هو إخراج صدقة الفكر كقيمة وهذا واضح في قوله تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ".

ولفت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن الرسول أمر بإخراج زكاة الفطر صاع من تمر أو نصف صاع من قمح، وهذا لا ينفي جواز اعتماد القيمة.