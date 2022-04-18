ارتفاع الديون الخارجية على مصر إلى 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشف تقرير صادر عن البنك المركزي أن أرصدة الدين الخارجي على مصر  بلغت مستويات 145.5 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام المالي 2021-2022  بارتفاعات  قيمتها 8.1 مليار عن الربع الأول من نفس العام الذي حققت فيه 137.4 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي، أن القروض طويلة الأجل استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي حجم الديون الخارجية خلال الربع الأول من العام المالى 2021-2022  بقيمة 132.6 مليار دولار، بينما بلغت الديون قصيرة الأجل 12.8 مليون دولار.

وكانت  وزارة المالية اعلنت عن خطتها لإعادة هيكلة الديون تستهدف اطالة فترات السداد، حيث نجحت في إطالته  عمر الدين من أقل من 1.3 عام في يونيو 2013 إلى 3.3 عام في يونيو، وتستهدف  إطالة عمر 3.7 عام في يونيو المقبل.


وتوزع القروض الخارجية، بين كلا من القطاع الحكومي بقيمة 85.5 مليار دولار، والبنك المركزي بقيمة   27.8 مليار دولار،  والقطاع المصرفي بقيمة 17.1 مليار دولار القطاع المصرفي،  و القطاع الخاص 15.1 مليار دولار.

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