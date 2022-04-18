"القومي للبحوث" يكشف حقيقة صيام المصرين رمضان قبل موعده (فيديو)

توك شو
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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 قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الحسابات الفكية تؤكد أن شهر رمضان بدأ في توقيته الطبيعي دون اي تأخر، مشيرًا إلى أن الرؤية الشرعية التي أجرتها دار الإفتاء بالتعاون مع الفلكي أكدت أن شهر رمضان بدأت في 2 أبريل  الماضي. 

 

 وتابع "القاضي"، أنه لا يوجد شخص قادر على أن يحكم بأن البدر كامل أو غير كامل من خلال العين المجردة، والطريقة الوحيدة تكون من خلال الحسابات الفلكية والمتابعة الدورية.

 

 ولفت إلى أن من يحدث بأننا صومنا يوم مبكر ً أو متأخر أمر غير صحيح على الإطلاق، معقبًا: " صومنا بدري عن مين، ولا متأخر عن مين.، ليه القلق ده؟، والحديث من قبل غير المتخصصين في مثل هذه الأمور يؤدي إلى البلبلة".  

 

الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية شهر رمضان

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