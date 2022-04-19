ميار الببلاوي تكشف تفاصيل خلافها مع نشوى مصطفى ودينا بسبب "كورونا"

قالت الفنانة ميار الببلاوي إنها شخصية متناقضة تماما "وكل شوية بحالة"، موضحة أنه خلال ذروة جائحة كورونا كتبت منشورا على فيس بوك قالت فيه "أحنا مش مضطرين ننزل نروح الاستديوهات عشان نصور مسلسلات عشان رمضان، ونعرض حياتنا للخطر عشان الناس تنبسط فيه"، ونتيجة عملنا في رمضان خلال أزمة كورونا، أصيبت الفنانتين دلال عبدالعزيز ورجاء الجداوي بفيروس كورونا، ورحلتا عن الحياة.

وأضافت ميار الببلاوي خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن عدد من الفنانين هاجمها بعد منشورها، ومنهم الفنانة نشوى مصطفى والفنانة دينا، والتي قالت لها "إحنا بننزل نشتغل في ذروة كورونا عشان نبسط الناس، ودي مش الحقيقة، الحقيقة إنهم بينزلوا يشتغلوا عشان دا أكل عيشهم وشغلهم، مش عشان الناس".

على الجانب الآخر، كشفت ميار الببلاوي تفاصيل اعتداء عناصر الجماعة الإرهابية عليها، قائلة "بعتولي واحد اسمه الشيخ أبو الفضل، واتقبض عليه وقتها، وحاول يعتدي عليا بالضرب، وقطع لي صباعي، موضحة أن الأمن ألقى القبض عليه في حينها، رغم ما كانت تشهده البلاد في ذلك الوقت عام 2013".

اسمها منال محمد توفيق واعر الببلاوي، وشهرتها ميار الببلاوي، ولدت في 24 من ديسمر 1972 بمحافظة أسيوط، درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية لها ثلاث شقيقات.

بدأت مسيرتها الفنية كفتاة إعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح ولكنها عملت بشكل مكثف في التلفزيون خاصةً المسلسلات العربية.

وارتدت الحجاب ثم ابتعدت فترة عن الساحة الفنية ثم عادت لتعمل في برامج المسابقات الدينية وبعض الأعمال في السينما والتلفزيون.

حصلت ميار الببلاوي على درجه الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر الشريف في الرسالة التي قدمتها بعنوان "الخطاب الدينى بين القدم والمعاصرة من منظور إعلامي".