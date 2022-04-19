ميار الببلاوي: أحمد رزق قلبه أسود وعملت المستحيل علشان أصالحه

قالت الفنانة ميار الببلاوي، إن الفنان أحمد رزق قلبه أسود، مضيفة: "عملت المستحيل علشان أصالحه، نافية

أنها لم تكن تقصد إهانته عندما باركت لصديقتها الممثلة حنان مطاوع على زواجها من المخرج أمير اليماني.

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، سبب فشل زواجي 4 مرات شخصيتها الصعبة، قائلة: "المشكلة فيا أنا دايما عايزة كل حاجة صح شخصيتي صعبة وغلسة وكل الناس اللي اتزوجتهم محترمين وقيمة وقامة وعلاقتنا ببعض جميلة وانتهت بكل الاحترام".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، عشت أول قصة حب في حياتها وهي في الثانوية العامة وكان صاحب ابن الجيران وبابا رفضه.. لكن كان بينا الود مستمر واتزوج بعدها ابن خالتي بعدها".

اسمها منال محمد توفيق واعر الببلاوي، وشهرتها ميار الببلاوي، ولدت في 24 من ديسمبر عام ١٩٧٢ بمحافظة أسيوط، درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية لها ثلاث شقيقات.

بدأت مسيرتها الفنية كفتاة إعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح ولكنها عملت بشكل مكثف في التلفزيون خاصةً المسلسلات العربية.

وارتدت الحجاب ثم ابتعدت فترة عن الساحة الفنية ثم عادت لتعمل في برامج المسابقات الدينية وبعض الأعمال في السينما والتلفزيون.

حصلت ميار الببلاوي على درجه الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر الشريف في الرسالة التي قدمتها بعنوان "الخطاب الدينى بين القدم والمعاصرة من منظور إعلامي".