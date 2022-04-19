ميار الببلاوي تبكي على الهواء: فقدت السند وبموت كل يوم

دخلت الفنانة ميار الببلاوي، في نوبة بكاء شديد على الهواء بعد عرض صورة والدتها الراحلة قائلة:" ده أسوأ يوم في حياتي أنا بموت كل يوم وبقيت حقودة مقدرش أشوف حد معاه أمه وأنا من غير أمي وبموت لما أسمع حد يقول يا ماما.. بغير من ابني إننا موجوده في حياته وأنا من غير أمي".

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لحظة وفاة أمي مش بتروح من أمام عيني.. مكنتش مؤهلة نفسيا إنها متكونش في حياتي.. فقدت السند بعد وفاة أمي ووالدي".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، "إن فقدان والدها كسر ظهرها، خاصة إننا 3 بنات.. والدي رباني على شهامة الرجال، خالني ست بميت راجل، مضيفة: وفاة والدي أثرت عليا بشكل كبير قراراتي كلها خطأ.. كان قبل كدة بينصحني وحاليا أعيش حالة من التخبط".

