ميار الببلاوي: أول حب في حياتي اتجوز ابن خالتي

ميار الببلاوي تروي أول قصة حب عاشتها: كنت بحب صاحب ابن الجيران

ميار الببلاوي: عشت أول قصة حب وأنا في ثانوية عامة



قالت الفنانة ميار الببلاوي، إنها عشت أول قصة حب في حياتها وهي في الثانوية العامة وكان صاحب ابن الجيران وبابا رفضه.. لكن كان بينا الود مستمر واتزوج بعدها ابن خالتي بعدها".

وأضافت الفنانة ميار الببلاوي، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، هناك الكثير من الأشياء في حياتها أبعدتها عن عملها من بينمها الزيجات الفاشلة والدراسة واهتمامها بابنها، ووجدت نفسي في الإعلام، مضيفة: قلبي كان السبب هزيمتي واتكسر وخسر كتير ودلوقتي بقى متلصم".

تابعت الفنانة ميار الببلاوي، قدمت أعمالا وبرامج دينية جيدة جدا وتحتوي على معلومات دينية قيمة تفيد الجماهير، من بينها برنامج "أمهات المؤمنين" والذي عرض على قناة المحور، وتناول سيرة أمهات المؤمنين وشخصيات دينية كبيرة، وهو ما ساعدها في دراستها أيضا.

اسمها منال محمد توفيق واعر الببلاوي، وشهرتها ميار الببلاوي، ولدت في 24 من ديسمبر عام ١٩٧٢ بمحافظة أسيوط، درست بكلية الآداب قسم الدراسات اليونانية لها ثلاث شقيقات.

بدأت مسيرتها الفنية كفتاة إعلانات ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح ولكنها عملت بشكل مكثف في التلفزيون خاصةً المسلسلات العربية.

وارتدت الحجاب ثم ابتعدت فترة عن الساحة الفنية ثم عادت لتعمل في برامج المسابقات الدينية وبعض الأعمال في السينما والتلفزيون.

حصلت ميار الببلاوي على درجه الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر الشريف في الرسالة التي قدمتها بعنوان "الخطاب الدينى بين القدم والمعاصرة من منظور إعلامي".