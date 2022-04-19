خطوات الاستعلام وطرق سداد فاتورة التليفون الأرضي ابريل 2022

تصدرت فاتورة التليفون الأرضي تريند جوجل خلال الساعات الماضية، حيث صدرت فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2022 من الشركة المصرية للاتصالات، ويبحث عنها العديد من المواطنين لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها حتى 15 مايو من الشهر المقبل.

وتستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لسرعة سدادها قبل رفع الخدمة ودفع الغرامة.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022

الدخول لموقع شركة المصرية للاتصالات عبر رابط الشركة والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون.

إدخال رقم التليفون.

إدخال كود المحافظة.

الضغط على عرض الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2022

يمكنك الدفع عن طريق أقرب سنترال تابع للشركة المصرية للاتصالات

يمكن أيضًا عن طريق ماكينة فوري

يمكن الدفع عبر المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش واتصالات كاش

يمكن السداد عن طريق الموقع الإلكتروني باستخدام الفيزا كارد أو الماستر كارد.

فاتورة التليفون الأرضي وتفاصيل السداد

تقوم شركة WE في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 إبريل 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 مايو 2022 المقبل.

كما تبدأ الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خطوط التليفون الأرضي للعمل بنظام الاستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 مايو 2022 وحتى 14 يونيو المقبل.

وفي حالة عدم السداد في فترة السماح والمواعيد المحددة من جانب الشركة، تقوم الشركة بقطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يونيو 2022.