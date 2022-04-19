تصدر مسلسل المداح تريند جوجل، حيث يعرض الجزء الثاني في رمضان هذا العام، ولاقى إعجابا شديدا من جانب الجماهير، حيث يتابعه العديد من المواطنين نظرا لأحداث المسلسل المليئة بالإثارة والتشويق.

ويبحث جمهور مسلسل المداح الجزء الثاني عن مواعيد عرض الحلقة 18، المليئة بالأحداث المثيرة والشيقة، كما ينتظرون موعد عرض الحلقة الجديدة في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان الكريم لعام 2022/1443.

مواعيد عرض مسلسل المداح الجزء الثاني الحلقة 18

يتم عرض مسلسل المداح الجزء الثاني الحلقة 18، على شاشة Mbc مصر، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

أبطال مسلسل المداح الجزء الثاني الحلقة 18

مسلسل المداح الجزء الثاني الحلقة 18، بطولة النجم حمادة هلال، ومجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم الفنان أحمد عبدالعزيز، كمال أبو رية، هبة مجدي، أحمد بدير، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان وآخرين، تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

قصة مسلسل المداح الجزء الثاني

تدور أحداث المسلسل حول "صابر" ويلعب دوره الفنان حمادة هلال، الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية، ومن يعانون من المس الشيطاني، أو تعرضوا لأمور السحر، ويقرأ ويسمع ليصل إلى الحقيقة، ويبحث عنها في العديد من البلدان ليعرف بنفسه أين تكمن الحقيقة وفي البلدان الكثيرة التي زارها يجد الكثير من الأشياء والتفاصيل المثيرة، والمواقف الصعبة، ويحاول تجوزها.