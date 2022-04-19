ننشر لكم في السطور التالية، مواعيد عرض وإعادة مسلسل المشوار الحلقة 18، حيث شهدت الحلقات السابقة من المسلسل أحداث مثيرة وشيقة، لاقت إعجاب الكثيرين.

وتفعل الجمهور مع مسلسل المشوار منذ بداية عرضه في الماراثون الرمضاني هذا العام، ويبحث الجمهورعن مواعيد عرض مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان الحلقة 18 والقنوات الناقلة.

مسلسل المشوار الحلقة 18.. مواعيد العرض والإعادة

يتم عرض الحلقة 18 من مسلسل المشوار على شاشة قناة DMC الساعة الثامنة مساءً، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما، الساعة 11:15 مساءً

ومن المقرر أن تأتي الإعادة الأولى للحلقة على شاشة قناة DMC الساعة الثانية صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 1:45 مساءًا.

كما يعاد عرض الحلقة على شاشة قناة DMC دراما في تمام الساعة 4:30 صباحًا، والساعة 10:30 صباحًا.

أبطال مسلسل المشوار

بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

أحداث مسلسل المشوار

وتدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة بالاسكندرية، ويسكنان في منزل ولديهم رحيم، ويتعرض الثنائي لبعض المعوقات والصعوبات ويتجه ماهر لتجارة الآثار وتتوالى أحداث المسلسل.