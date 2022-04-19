تقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، موعد الإفطار وآذان المغرب وعدد ساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لمعظم لعام 2022-1443.

وإليكم موعد موعد الإفطار وآذان المغرب، وذلك فى محافظة القاهرة وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.



موعد آذان المغرب وساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من رمضان

ويصل عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن عشر من رمضان إلى 14 ساعة و52 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6:25، أما يؤذن لصلاة العشاء 7:46.

أدعية اليوم الثامن عشر من شهر رمضان

اَللّهُمَّ واجْعَل لي نَصيبًا مِنْ كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجُودكَ يا أجْوَدَ اْلأَجْوَدينَ وأذِقْني فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ، وأَدآءِ شُكْرِكَ وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفْظِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمينَ.



اَللّهُمَّ اجْعَلْني فيهِ مِنَ الْمُتَوَكِّلينَ عَلَيْكَ الفائِزينَ لَدَيْكَ الْمُقَرَّبينَ َإليك، وزَحْزِحْني فيهِ عنْ مُوجِباتِ سَخَطِكَ.



اَللّهُمَّ أعِنّي على صِيامِه وقِيامِهِ بِتَوْفيقِكَ يا هادِيَ المُضِلّينَ. وقَرِّبْني إليك برَحْمَةَ الأَيْتامِ، وإطْعامَ الطَّعامِ، وَإفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ.

اَللّهُمَّ طَهِّرْني فيهِ مِنَ الدَّنَسِ وَالأَقْذارِ، وَصبِّرني فيهِ عَلى كائِناتِ الأَقدْارِ، وزَيِنّيّ وَاستُرْني فيهِ بِالسِّتِر وَالعَفافِ، وَاحْمِلْني فيهِ على العدلِ والإنصاف، وآمنّي فيهِ من كلّ ما أخاف، بِعِصْمَتِكَ يا عِصْمَةَ الْخائِفينَ.

دعاء اليوم الثامن عشر من رمضان

“عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ نَبِّهْنِي فِيهِ لِبَرَكَاتِ أَسْحَارِهِ، وَ نَوِّرْ قَلْبِي بِضِيَاءِ أَنْوَارِهِ، وَ خُذْ بِكُلِّ أَعْضَائِي إِلَى اتِّبَاعِ آثَارِهِ، يَا مُنَوِّرَ قُلُوبِ الْعَارِفِينَ”.