سعر الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 19-4-2022

استقر سعر الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بعد ارتفعه بشكل كبير خلال تعاملات أمس ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 5 جنيهات بعد أن ارتفع أمس بنحو 12 جنيهًا.

سعرجرام عيار ٢١ ارتفع من مستويات 1045 جنيه

سعر جرام عيار ٢٤ إلى 1194 جنيه للجرام

عيار ١٨ إلى 895.75 جنيه للجرام

سعر الجنيه الذهب إلى 8350 جنيه.

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الإقبال على الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1984.20 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الاثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي.