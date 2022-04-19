أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الثلاثاء 19-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الأسماك فى مصر، تراوح البلطى بين 31 إلى 37 جنيهًا للمقاس رقم 1، والمقاس رقم 2 في البلطي من 22 إلى 28 جنيهًا، والبلطي الأسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، وفق سوق الجملة.


بينما تراوح سعر كيلو الفيليه البلطى بين 30 - 130 جنيهًا، قشر البياض من 90 إلى 130 جنيهًا، بياض أملس بلدى 90 إلى 130 جنيهات لمقاس رقم 1، والمقاس 2 يسجل 30 إلى 50 جنيها، والقراميط 10 إلى 20 جنيها.

أسعار السمك المكرونة الخليجى من 30 إلى 50 جنيها، والثعابين من 50 إلى 210 جنيها، المكرونة السويسى من 30 إلى 70 جنيها، والبرانيس 30 إلى 60 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها وسمك "موسى" 90 إلى 150 جنيها، السبيط 130 إلى 190 جنيها بارتفاع 30 جنيها والقرش 30 إلى 50 جنيها والكابوريا 30 إلي 120 جنيهًا.

يشار إلى أن كافة الأسعار المرصودة فى سياق السطور السابقة تعبر عن سوق الجملة، وليست للمستهلك النهائى، حيث يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تختلف الأسعار من منطقة إلى أخرى.

 

 

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