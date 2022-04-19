مفاجأة بشأن مفاوضات الزمالك مع نجم إيسترن كومباني

كشف أحمد أمين أوفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيسترن كومباني، لمسؤولي ناديه حقيقة مفاوضات الزمالك من أجل ضمه في الصيف المقبل.

ومن المعروف أن أحمد أمين أوفا، قد انتقل إلى فريق إيسترن كومباني، على سبيل الإعارة من سيراميكا كليوباترا حتى نهاية الموسم الحالي.

ووفقا لمصدر داخل نادي إيسترن كومباني، فإن أحمد أمين أوفا أكد أن مفاوضات مسؤولي الزمالك معه لم ترتق إلى الطابع الرسمي.

وأضاف المصدر، أن اللاعب أكد لمسؤولي نادي إيسترن كومباني، أنه يركز مع الفريق في الفترة الحالية للنجاة من الهبوط.

