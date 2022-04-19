نقدم لكم في سفرة اليوم الثامن عشر من رمضان، طريقة تحضير أرز وبطاطس باللحمة وباذنجان مخلل، لإعدادها لأفراد أسرتك على مائدة الإفطار وبالهنا والشفا.

البطاطس باللحمة

المكونات

كيلو لحم مسلوق مقطع مكعبات متساوية الحجم

كيلو بطاطس مقطع حلقات

ربع كيلو بصل مقطع حلقات

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

لتر عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة معجون صلصة طماطم

2 حبة فلفل رومى أو حار مقطع حلقات

2 حبة طماطم مقطعة حلقات

ملح

فلفل أسود

بهارات لحم

ورق لورا

رشة قرفة

2 فص حبهان

ملعقة سكر

2 ملعقة زبدة



طريقة التحضير

- اتركي الفرن يسخن، وافردي في الصينية زبدة وادهنيها جيدا.

- احضري إناء ضعي فيه البطاطس والبصل والفلفل والطماطم بعد تقطيعهم حلقات، ثم التوابل والصلصة.

- نرص الخضروات بالتوابل فى صينية الفرن المدهون بالزبد.

- نساوي سطح البطاطس جيدا، ثم نضيف له عصير الطماطم.

- بعدها نرص اللحم المسلوق على الوجه، وندهنه بالزبد.

- نغطى الصينية بالفويل وندخلها الفرن الساخن حتى تمام النضج.

- يجب مراقبة البطاطس فى الفرن مع تزويد الماء عند الحاجة.

- وعند تمام النضج ننزع الفويل وندخل البطاطس الفرن مرة أخرى ولكن أسفل الشواية حتى يحمر وجهها، وتقدم مع الأرز.

طريقة تحضير الأرز

المقادير

كوب ونصف من الأرز الأبيض

ثمرة من البصل متوسطة الحجم

قرفة

ورق لورا

لومي

قرنفل

2 مكعب من مرق الدجاج

3 ملاعق كبيرة من زيت الذرة

شرائح لوز وبقدونس مفروم للتزيين

طريقة التحضير:

اغسلي الأرز جيدًا بالماء ثم ضعيه في الماء، ويترك منقوعًا لمدة ساعة تقريبًا، مع إضافة ملعقة من الملح.

نضع قليلا من زيت الذرة في إناء على النار، ونضيف بصلة مفرومة، وتقلب جيدًا حتى تتحول لونها إلى الذهبي.

يضاف قرنفل، وعود من القرفة إلى الخليط، مع 3 حبات من الهيل والبهارات، مع بعض النكهات.

قلبي الخليط على النار جيدًا حتى نحصل على رائحة جيدة، ثم يضاف الفلفل البارد، ويتم التقليب لمدة دقيقتين.

يصفى الأرز من الماء، ويوضع في الإناء، ويتم تقليب الخليط.

ضعي كوبين من الماء إلى الخليط، ويتم التقليب من آن إلى آخر، ثم نضعه على نار هادئة ويترك إلى تمام النضج.

طريقة تحضير الباذنجان المخلل

المقادير

كيلو باذنجان أسود رفيع.

ملعقة كبيرة ملح.

1/2 كوب خلّ.

مقادير الحشو

حزمة كزبرة خضراء.

فصّ ثوم مهروس.

2 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

ملعقة كبيرة شطة.

1/2 كوب زيت زيتون.

4 ملاعق صغيرة كمّون مطحون.

2 ملعقة كبيرة خل.

3 ثمرات فلفل أخضر حار.

طريقة التحضير

ينزع عنق الباذنجان ثم يُغسل.

يوضع ماء والملح والخلّ، في قدر على النار ويترك ليغلي، ثمّ يوضع فيه الباذنجان.

تخفض الحرارة عندما يغلي الماء، ويُترك الباذنجان حتى ينضج، ويصبح لينا.

ينزع الباذنجان من الماء، ويغسل ويصفى.

تحضير الحشو

يفرم الثوم في الكبة، وتضاف الكزبرة الخضراء، والفلفل الأحمر، والفلفل الأخضر المقطع، والخل، والكمون، والملح، والكزبرة الناعمة.

يضاف الزيت إلى الخليط، وتشغل الكبة مجددًّا حتى تمتزج المكوّنات جميعها معًا، ويضف للباذنجان وبالهنا والشفا.