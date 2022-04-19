حملات مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالشرقية

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أرشيفية
أرشيفية
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة جادة في إسترداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقًا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جديه تقنين أوضاعهم المخالفة.

وتنفيذًا لتعليمات محافظ الشرقية قامت رئاسة مدينة صان الحجر بحملة لإزالة التعديات على أملاك الصرف بناحيه الوحده المحليه بصان البحرية والتنبيه على أصحابها المخالفين بسداد قيمة 15 % من قيمة أرض أملاك الدولة.

ومن جانبه أوضح المحاسب السيد عبد الرازق رئيس مدينة صان الحجر أنه تم التنسيق مع  الأجهزة الأمنية رئيس قطاع شمال الشرقية ورئيس فرع الشمال ومأمور مركز شرطة صان الحجر بشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق الوحده المحلية بصان البحرية وقد أسفرت الحملة عن التنبيه على عدد ( ١٢) حالة تعدي على أملاك الدولة مخالفة  بإجمالي مساحة ٧٦ فدان و٤ قيراط  بدفع 15%  قيمة مقدم الثمن وتقنين أوضاعهم القانونية.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها " أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني" وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

محافظة الشرقية حملات مكبرة لإزالة التعديات ممدوح غراب رؤساء المراكز والمدن

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