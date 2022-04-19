 حملة بأسوان للتفتيش على محلات الجزارة وثلاجات اللحوم والدواجن والمطاعم

نظمت مديرية الطب البيطري، في أسوان، حملة تفتيش مكبرة، شملت المرور على محلات الجزارة البلديه وثلاجات اللحوم المجمدو والدواجن، وأيضًا المطاعم داخل مدينة أسوان.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود لمتابعة الأسواق وتحقيق الرقابة البيطرية والتموينية والصحية على مختلف السلع الإستهلاكية والمنتجات الغذائية وذلك لحماية المواطنين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

ومن ناحيته، أكد الدكتور أحمد صالح مدير الطب البيطري بأسوان، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط ومصادرة 48 كجم من اللحوم البقري والضاني، وأيضًا الكبدة واللحوم المفرومة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح أنه تم تحرير محاضر المخالفة اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين بمعرفة النيابة العامة.

جانب من�الحملة

جانب من�الحملة