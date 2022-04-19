"آل البرماوي" بالغربية ينعون فقيد عائلة ربيع بالسويس الحاج محمد حسين منصور ربيع

"لِلَّهِ ما أَخَذَ وَلَهُ ما أَعْطَى، وَكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ"

بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، يتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة كل من: المستشار محمد هانئ البرماوي، المستشار القانوني لجريدة وموقع الفجر، والمستشار عمرو هانئ البرماوي، في وفاة فقيد عائلة ربيع الحاج محمد حسين منصور ربيع؛ الذي وافته المنية أمس الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٤/١٨ زوج السيدة حنان مصطفي ربيع؛ ووالد كل من: الأستاذ إسلام ربيع، والأستاذ أحمد ربيع، والأستاذ إبراهيم ربيع.



وإذ تتقدم عائلة البرماوي بالغربية بأحر التعازي، وأصدق المواساة في هذا المصاب الجلل؛ داعين الله جلت قدرته أن يلهمكم وسائر أفراد أسرتكم جميل الصبر وحسن العزاء؛ وأن يتغمد الراحل بشامل عفوه وغفرانه ويسكنه فسيح جناته "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".