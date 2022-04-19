السكرتير العام بقنا: إزالة 1203 إعلان مخالف بشوارع المحافظة

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات، وذلك لمناقشة واستعراض سبل وآليات الاستفادة من مواردها، بحضور محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد وحمدي حسين المدير المالي والإداري وأحمد أبو المجد مدير الإدارة القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط وأنور يس مدير إدارة شئون المجالس.



قال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أوصي بضرورة إنشاء لائحة إعلانات جديدة تتضمن الشروط والإجراءات القانونية والفنية المطلوبة للتراخيص لضبط عملية التراخيص والقضاء على العشوائية في إقامة الإعلانات والتي بدورها تشوه المنظر الجمالي والحضاري للمدن ، ووجه السادة مسؤولي الإعلانات بالوحدات المحلية بتكثيف الحملات لحصر الإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالها.

و أضاف الطيبي أنه تم عمل حصر للإعلانات بجميع الوحدات المحلية في شهر مارس الماضي بجميع مراكز المحافظة وبلغ عدد الاعلانات الحاصلة علي تراخيص 3226 اعلان،وعدد المبالغ المحصلة مليون و41 الف و605 جنيه،وعدد الإنذارات 4139 اعلان، وتم تحرير 119 محضر،كما تم إزالة 1203 اعلان مخالف، كما وجه بضرورة عمل حصر شامل لجميع الاعلانات المرخصة والغير المرخصة عن طريق اللجنة العليا للاعلانات.



ومن جانبه أكد السكرتير العام المساعد على ضرورة تعظيم موارد الإعلانات والاستغلال الأمثل لها لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.