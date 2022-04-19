توجيهات بإزالة ومصادرة تشوينات مواد بناء على أرض زراعية بأبوتشت

محافظات
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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أمر اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بإزالة ومصادرة مواد بنائية غير مرخصة تم تشوينها علي أرض زراعية بقرية العوامر التابعة لمركز أبوتشت، جاء ذلك خلال جولتة التفقدية التى أجرها لمركز أبوتشت صباح اليوم، بمرافقه حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية. 


و قال محافظ قنا إن التشوين المقام على الأراضى الزراعية بغرض التجارة، هو بمثابة التعدى على الأرض الزراعية، موجها بمصادرة مواد البناء الموجودة بالتشوين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف، لا سيما وأن هذا النشاط محظور داخل الكتل السكنية.


كما شدد الداودي بعدم السماح بأى تعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بالإزالة الفورية لأي أعمال تشوين لمواد البناء، أو أى أعمال بناء مخالف، محذرا رؤساء الوحدات المحلية بالإقالة الفورية حال السماح للمواطنين بالتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون إزالة التعدى واتخاذ الإجراء القانونى ضد المخالف.

اللواء أشرف الداودي مصادرة مواد بنائية مركز أبوتشت

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