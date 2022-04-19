سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-4-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية اليوم الثلاثاء 19-4-2022، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.82 جنيه للشراء، و19.98 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.78 جنيه للشراء، و20 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.84 جنيه للشراء، و19.94 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
19.84 جنيه للشراء.

19.94 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
19.82 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
19.82 جنيه للشراء.

19.98 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
19.78 جنيه للشراء.

20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
19.80 جنيه للشراء.
 
20 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى
19.83 جنيه للشراء.

19.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
19.84 جنيها للشراء.

20 جنيه للبيع.

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