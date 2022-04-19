مؤتمر صحفي لسحب قرعة نهائيات الدورة الرمضانية للجامعات غدا

يقيم الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة مؤتمرا صحفيا مساء غدا الأربعاء، في مقر نادي النادي بمدينة السادس من أكتوبر لسحب قرعة الأدوار النهائية للدورة الرمضانية للجامعات التي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وكانت باقي نتائج الدورة التي أقيمت في الجامعات بجميع أنحاء محافظات مصر قد اسفرت على حصول فريق المدن الجامعية على المركز الأول في دورة جامعة كفر الشيخ بعد فوزه على كلية التمريض ٧-٦ بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بتعادل الفريقين ٢-٢.

وحصدت كلية التربية الرياضية بجامعة بني سويف صدارة الدورة بعد فوزها على كلية التجارة بضربات الترجيح ٦-٥، وحصلت كليه الآداب على المركز الثالث بفوزها على التعليم الصناعي ١-٠.

كما نجحت كلية التربية الرياضية بجامعة حلوان في الفوز بالمركز الأول بعد فوزها على كلية الخدمة الاجتماعية ٣-١ في النهائي، في حين حصلت كلية هندسة المطرية على المركز الثالث بفوزها على كلية التربية ٥-٤ بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث والرابع.

وتوجت كلية الخدمة الاجتماعية بلقب جامعة الفيوم بفوزها علي كلية التربية النوعية ٣-٢، وحصل فريق المدن الجامعية على المركز الثالث بفوزه علي كلية التمريض ٢-٠.

وفي جامعة طنطا حصلت كلية الحاسبات على المركز الأول بعد فوزها على كلية التربية الرياضية ٤-٣، وحصلت كلية التجارة على المركز الثالث بفوزها على كلية الحقوق ٣-٢.

وحصدت كلية التربية الرياضية المركز الأول بجامعة المنوفية بعد فوزها على كلية الآداب، كما حصلت كلية الحقوق على المركز الثالث بفوزها على كلية الطب البيطري.

كما نجحت كلية الزراعة في الحصول على المركز الأول بجامعة سوهاج بعد فوزها كلية التمريض ١-٠، وحصل فريق طلاب من أجل مصر على المركز الثالث بفوزه على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ٣-١.

وفي جامعة أسيوط توجت كلية الخدمة الاجتماعية بالمركز الأول بعد فوزها على كلية التجارة، وحصلت كلية التمريض على المركز الثالث بفوزها على كلية الآداب.

وفي جامعة السويس فازت كلية التجارة على كلية الآداب ٢-١ في نصف النهائي وتأهلت لمواجهة كلية هندسة البترول في النهائي بعد فوزها على كلية العلوم ٢-٠.

وفي جامعة بنها تأهلت كلية التربية الرياضية إلى النهائي بفوزها على كلية الهندسة بشبرا بضربات الترجيح لتواجه كلية التجارة في النهائي بعد تخطيها كلية العلوم بنتيجة ٢-٠.

كما فاز معهد الجزيرة العالي للحاسب الآلي بالمقطم بالمركز الأول على مستوى دورة معاهد التعليم العالي، والمعهد العالي للتجارة الإلكترونية بسوهاج بالمركز الثاني، في حين حصل المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا على المركز الثالث.