87 مليون متر مكعب مبيعات الغاز الطبيعى في الربع الأول من 2022

أفاد بيان صادر عن وزارة البترول، أن مبيعات الغاز الطبيعى حققت متوسطًا في الربع الأول من عام 2022 بلغ 87 مليون متر مكعب مقارنة بـ 73 مليون متر مكعب خلال عام 2021.

ولدى مصر اكتفاء ذاتي من الغاز، وتعمل على تعزيز استخدامه محليًا كوقود للسيارات.

هذا، وقد بلغ عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود في مصر نحو 440 ألف سيارة حتى الآن.

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن هناك العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية التى تعود مباشرة على المواطن من المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

أضاف، أن متر الغاز الذى يماثل لتر البنزين ويعادل سعره نصف سعر لتر البنزين، فضلًا عن ارتفاع رقمه الأوكتينى وكونه وقودًا نظيفًا وصديقًا للبيئة.

وتوقع وزير البترول، الانتهاء من تحويل 82 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالي الحالي بزيادة 48 % على العام الماضي، كما تم زيادة مراكز التحويل لتصل إلى 120 مركزًا حتى الآن.

أيضًا، ارتفع عدد محطات تموين الغاز إلى 852 محطة حاليًا، بالإضافة إلى 148 محطة أخرى سيتم دخولها على الخدمة تباعًا.