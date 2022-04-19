تراجع الأسهم الأوروبيةبضغط من أزمة أوكرانيا





تتجه الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء لتسجيل أسوأ أداء يومي لها منذ ما يقرب من أسبوعين، إذ تنتاب المستثمرين حالة من التوتر بفعل خاوف بشأن الحرب في أوكرانيا وتوقعات بتشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي للسياسة النقدية ونتائج أعمال متباينة.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي واحدا بالمئة بعد انخفاضه 0.9% الأسبوع الماضي. وقادت أسهم السفر والبناء الخسائر في التعاملات المبكرة.

وشنت القوات الروسية هجومها المتوقع في شرق أوكرانيا، في محاولة لاختراق الدفاعات على امتداد خط المواجهة بأكمله تقريبا في وقت مبكر اليوم، فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بالمرحلة الثانية من الحرب.

وهبط سهم سكور 2.6% بعد أن قالت شركة إعادة التأمين الفرنسية إنها تتوقع حجز رسوم من أجل المطالبات المتعلقة بالصراع في أوكرانيا.