البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 7% في 2022



رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 7 في المائة مقارنة بـ4.9 في المائة في توقعات البنك خلال يناير الماضي.

كما توقع البنك في تقرير حديث، نمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.3 في المائة في العام المقبل 2023.

وتتوافق توقعات البنك مع توقعات الحكومة السعودية إلى حد كبير، حيث توقعت الحكومة نمو اقتصاد السعودية 7.4 في المائة خلال 2022 و3.5 في المائة في 2023.

كان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" قد نما 3.2 في المائة خلال 2021 وهو أسرع وتيرة نمو خلال ستة أعوام أو منذ 2015 عندما نما 4.1 في المائة.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، فمتى ما تحقق النمو المذكور من البنك الدولي أو الحكومة السعودية في 2022 سيكون أعلى نمو اقتصادي خلال 11 عاما "أي منذ 2011 عندما نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 10 في المائة".

ويعد النمو المتوقع في 2022 هو ثاني أعلى نمو للاقتصاد السعودي خلال 18 عاما، أي منذ النمو البالغ 8 في المائة في 2004.

ومتى ما تحقق هذا النمو سيكون من بين أعلى 15 معدل نمو سنويا للاقتصاد السعودي منذ 1970 "خلال 53 عاما"، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أعلى من 7.5 في المائة 14 مرة خلال الفترة المذكورة.