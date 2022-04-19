الغاز الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى في 13 عاما

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بما يزيد على 7 في المئة مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 13 عاما اليوم بفعل موجة باردة غير معتادة في مثل هذا الوقت في الولايات المتحدة وطلب متواصل في أوروبا على الغاز الطبيعي المسال يبقي على تدفق الصادرات الأمريكية عند مستويات قياسية.

وأنهت عقود الغاز لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو أكثر من سبعة بالمئة، لتسجل عند التسوية 7.820 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أكتوبر 2008. وفي وقت سابق من الجلسة صعدت الأسعار أكثر من عشرة بالمئة.

وقفز العقد 16 بالمئة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة في أسبوع واحد منذ عام 2020.

 

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