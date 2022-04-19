ميناء دمياط يتداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة



شهد ميناء دمياط تداول 18 سفينة للحاويات والبضائع العامة، وبلغت حركة الشاحنات 4443 شاحنة، وذلك خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة الميناء -في بيان اليوم /الثلاثاء/- أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 11105 أطنان; تشمل 2468 طن فوسفات، و3380 طن مولاس، و810 أطنان نترات أمونيا، و1887 طن علف بنجر، و1460 طن أسمنت معبأ، و1100 طن فول صويا.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28042 طنا; تشمل 7672 طن حديد، و1116 طن زيت طعام، و7670 طن خردة، و695 طن خشب زان، و4000 طن فول صويا، و6889 طن قمح.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 512 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 174 حاوية مكافئة.. في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 236 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 94 ألفا و224 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 256 ألفا و313 طنا.